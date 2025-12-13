В Оренбургской области полиция задержала двух любителей креветок

Следственными органами Шарлыкского района Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из магазина креветок, сообщила в субботу полиция Оренбуржья.

Как сообщает ведомство, в отдел полиции Шарлыка обратилась представитель сетевого магазина с заявлением о хищении неизвестными двух упаковок аргентинских креветок. При просмотре записей с камер видеонаблюдения магазина полицейские установили, что двое мужчин незаметно для продавцов и других покупателей взяли из морозильного ларя две упаковки креветок и незамеченными вышли из магазина. Как выяснилось, это были жители села, решившие не платить за деликатес.

Согласно вменяемой статье (ч.1 ст. 158 УК РФ), за кражу им грозит наказание от штрафа до 80 тыс. руб. до двух лет лишения свободы.

Андрей Васильев