На выполнение работ по реконструкции и модернизации инженерных сетей и объектов водоснабжения в городе Козьмодемьянск в Марий Эл выделили 232,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На ремонт сетей водоснабжения в Козьмодемьянске выделили 232,7 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на сетях и объектах водоснабжения, расположенных на 15 улицах города, включая улицы Ленина, Советскую, Октябрьскую, Гоголя, Белинского и Республиканскую.

Работы должны быть завершены до 1 ноября 2027 года. Источником финансирования выступает бюджет городского округа.

Влас Северин