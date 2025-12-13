В Ярославле в ДТП около здания УМВД погибла девушка

В Ярославле ночью 13 декабря рядом со зданием областного УМВД на улице Республиканской в результате ДТП погибла 21-летняя девушка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария зафиксирована в 2:20 в районе дома №23. По информации полиции, 25-летний водитель Lada Priora ехал по проспекту Октября в сторону Красной площади. На перекрестке с Республиканской он влетел в машину Lada Granta. На месте погибла 21-летняя пассажирка Granta.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова