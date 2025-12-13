При пожаре на предприятии в Приморском районе пострадал один человек

Одноэтажное кирпичное производственное здание на Коломяжском проспекте загорелось в ночь на 13 декабря. Из-за возгорания пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожарным в 00:21 поступил вызов о происшествии на предприятии в Приморском районе. Горение происходило на площади 15 кв. м, при этом общая — 12 тыс. «квадратов».

Через 40 минут специалисты потушили объект, с огнем боролись 17 спасателей. Пострадавшего доставили в больницу.

Татьяна Титаева