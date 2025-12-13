Первая выставка в новой художественной галерее в Перми откроется на следующей неделе

На следующей неделе будет готова первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи на «Заводе Шпагина». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на церемонии вручения премий Пермского края в сфере культуры, которая состоялась 12 декабря, пишет «Новый Компаньон».

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи, подтвердила, что будет небольшая временная выставка. Готовятся архитектурные экскурсии для желающих первыми посетить новое здание до официального открытия. Старт продаж планируется на следующей неделе.

Однако официальное торжественное открытие новой галереи пройдёт в 2026 году. 10 декабря губернатор сообщил в своём телеграм-канале, что объект получил заключение о соответствии. В настоящее время, по информации «Нового Компаньона», проходит процедура передачи здания в управление Пермской государственной художественной галерее.