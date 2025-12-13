Визовый центр посольства Кипра в Казани начнет работу с середины декабря

С 15 декабря в Казани начнет работу визовый центр посольства Кипра. Об этом сообщили на сайте посольства республики в Москве.

Новые визовые центры, помимо Казани, откроются в восьми российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару и Новосибирск. Кроме того, подобные центры будут запущены в Минске и Ташкенте.

В Казани визовый центр разместится по адресу: улица Пушкина, 12. Прием заявлений от граждан будет осуществлять компания BLS International, являющаяся уполномоченным оператором.

Стоимость оформления краткосрочной шенгенской визы для взрослых составит €90, для детей в возрасте от 6 до 11 лет — €45. Сервисный сбор посольства составит €1,5 без учета НДС.

Влас Северин