МЧС предупредило о резком похолодании в Ростовской области

МЧС Ростовской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий. 13-14 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления и налипание влажного снега на проводах и деревьях. Также возможна метель и образование гололедицы на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте. Ведомство советует избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин, а также соблюдать предельную внимательность и осторожность.

Тат Гаспарян