Подросток попала в больницу после ДТП в Ставропольском крае

В Кочубеевском округе ВАЗ-2107 сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Подросток госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП произошло 12 декабря в 18:00 на первом километре дороги Невинномысск-Эрсакон. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль.

Пострадавшую доставили в больницу Невинномысска. За рулем находился 58-летний житель соседнего региона со стажем вождения 27 лет. Водитель был трезв, однако за последние два года его привлекали к административной ответственности 21 раз за нарушения правил дорожного движения.

По факту аварии проводится проверка.

Тат Гаспарян