«Фобос»: минувшая ночь была самой холодной с начала зимы в Москве

Температура ночью в Москве падала до –5,8°С, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в столице.

Синоптик рассказал, что понижение температуры вызвал холодный атмосферный фронт, пересекший центральные области европейской части России с севера на юг. В Новой Москве минимальная температура воздуха также составила –5,8°С. В Подмосковье самым холодным местом оказалась Шаховская, где термометр показал –6,6°С.

Сегодня днем рост температуры по Москве и области будет «совсем невелик» — на один-два градуса, уточнил господин Леус. Завтра ночью в столице прогнозируется до –8°С, по области до –11°С, в ночь на понедельник в Москве похолодает до –11°С, по области до –13°С соответственно.

«Во вторник столбики термометров устремятся в зону оттепелей, и понедельник останется во главе списка самых холодных дней с начала зимы как минимум до середины третьей декады декабря»,— написал Михаил Леус в Telegram.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня днем в столице будет –3...–5°C (в Подмосковье –2...–7°C), облачно, местами небольшой снег.