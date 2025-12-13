В селе Порецкое в Чувашии 100 домов остались без газоснабжения после столкновения грузовика с трубой, большинство из них отапливается с помощью газа. Об этом сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии грузовик повредил газопровод, оставив без отопления около 100 домов

Фото: Прокуратура Чувашской Республики В Чувашии грузовик повредил газопровод, оставив без отопления около 100 домов

Фото: Прокуратура Чувашской Республики

Инцидент произошел 12 декабря около 18:00, когда автомобиль марки «SHACMAN» под управлением 20-летнего водителя зацепил кузовом газопровод, расположенный на улице Октябрьская.

Для жителей, оставшихся без отопления, в местном Доме культуры организован пункт временного размещения. Прокуратура района взяла ситуацию на контроль. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.

Влас Северин