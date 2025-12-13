Рядом с БЦ «Крылов» в Перми будет обустроена большая парковка

Вокруг нового бизнес-центра «Крылов» в Перми, строительством которого занимается компания «Перспектива», будет благоустроено большое парковочное пространство. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Фото: БЦ «Крылов» на ул. Крылова, 36, фото - корпорация «Перспектива».

Сейчас в рамках городской программы обустраиваются проезд по улице Коммунаров и съезд с улицы Крисанова на улицу Крылова. Эти работы интегрированы в масштабный план развития дорожной сети города, включающий строительство участка улицы Крисанова от шоссе Космонавтов с новой развязкой и путепроводом через Данилиху. Они станут основой транспортной доступности объекта.

Кроме того, завершается обустройство открытой парковки на 70-80 машино-мест для многофункционального комплекса, в котором расположены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю и бизнес-центр «Крылов». Парковка станет общей и удобной зоной для резидентов. По градостроительным нормам, при площади комплекса в 4,8 тыс. кв. м обеспеченность парковкой составляет одно машино-место на 60 кв. м. Таким образом, будущим резидентам бизнес-центра «Крылов» будет гарантировано парковочное пространство.

Шестиэтажное сооружение в на ул. Крылова, 36 имеет площадь 4,1 тыс. кв. м. «Перспектива» подвергнет здание полной реновации — от замены лифтов до работ по замене фасада. После этого объект будет функционировать как бизнес-центр под названием «Крылов».