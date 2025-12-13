В Казань могут начать летать прямые рейсы из Омана

Между Казанью и Оманом могут установить прямое авиасообщение. Столица Татарстана рассматривается как потенциальное авианаправление для развития религиозного туризма между странами. Об этом стало известно в ходе встречи замруководителя Росавиации Алексея Буевича и представителя Oman Air в России Дмитрия Капарулина, сообщает пресс-служба федерального агентства.

В настоящее время Oman Air ежедневно выполняет рейсы из Маската в московский аэропорт Шереметьево.

В декабре текущего года планируется запуск регулярных рейсов из Салалы в Москву. Открытие новых маршрутов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Казань авиакомпания планирует осуществить в 2026 году.

