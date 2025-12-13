Продажи автомобилей в ноябре в Прикамье выросли на 7,3%

Рынок легковых автомобилей Пермского края за ноябрь 2025 года показал рост на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2159 новых легковых авто. Стоит отметить, что это меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 2984 авто. Самыми популярными марками в ноябре стали марки Lada, Haval , Tenet, Belgee, Geely, Changan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, в ноябре на 6,2% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей по сравнению с октябрем 2024 года. Всего было зарегистрировано 8211 таких авто. В прошлом месяце в Прикамье было зарегистрировано 9144 подержанных автомобилей.

Напомним, в прошлом месяце был зафиксирован рост регистрации автомобилей. Эксперты связывали это с ожиданием повышения утилизационного сбора, его новые ставки вступили в действие с 1 декабря 2025 года.