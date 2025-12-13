Politico: Италия присоединилась к противостоянию плану об изъятии активов России

Италия присоединилась к требованиям Бельгии о поиске альтернативного варианта финансирования Украины, пишет Politico со ссылкой на документ. Совместно с Мальтой и Болгарией страны подготовили заявление, в котором призвали Еврокомиссию не изымать замороженные активы России, которые хранятся в Euroclear.

О совместном заявлении четырех стран также пишет Euractiv. Бельгия, Италия, Мальта и Болгария призывают ЕК рассмотреть «альтернативные варианты, которые представляют меньшие риски для удовлетворения финансовых потребностей Украины», передает издание.

Еврокомиссия настаивает на предоставлении репарационного кредита Украине на сумму €210 млрд с использованием замороженных активов России. Бельгия опасается, что стране придется вернуть всю сумму средств, если Москва потребует выплаты долга. Голосование стран-членов ЕС по этому вопросу пройдет на саммите 18-19 декабря.