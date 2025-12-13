WSJ: США перехватили следовавшее в Иран судно с военным грузом

США в ноябре перехватили в Индийском океане грузовое судно, следовавшее из Китая в Иран, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Американский спецназ изъял груз военного назначения.

По словам собеседников газеты, операция была направлена на то, чтобы помешать Ирану восстановить военный арсенал. Один источник уточнил, что изъятый груз был пригоден для использования в военных целях. Американские спецназовцы уничтожили его, после чего разрешили судну продолжить движение.

Как пишет WSJ, данные американской разведки указывали на то, что груз должны были получить иранские компании, которые специализируются на закупке компонентов для ракетной программы. Название судна и его владельца газета установить не смогла.