При налете БПЛА на Белгородскую область ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа беспилотник ударил по частному дому. Ранена мирная жительница.

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

С 13:00 до 20:00 мск 12 декабря как заявляло Минобороны, силы ПВО сбили 47 беспилотников, в том числе семь — над Белгородской областью. Об уничтожении БПЛА в более позднее время ведомство не сообщало.