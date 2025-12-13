У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,1

В Черном море в 24 км от берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1. После него зафиксирован один афтершок.

«По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали»,— написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Землетрясение произошло в 20:13 мск 12 декабря, уточнила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь «РИА Новости». Агентство также пишет, что подземные толчки ощущались в нескольких районах Севастополя — жители города почувствовали «легкое покачивание» и наблюдали колебания воды в бутылках.