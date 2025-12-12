В РКН заявили об отсутствии планов по блокировке игр Call of Duty и Wolfenstein

Роскомнадзор не планирует блокировать в России видеоигры Call of Duty и Wolfenstein. Об этом ведомство сообщило изданию Daily Storm.

«В настоящее время основания для введения ограничений или запретов на распространение указанных компьютерных игр — Call of Duty и Wolfenstein — отсутствуют»,— сообщили в Роскомнадзоре. Там добавили, что владельцы игровых платформ оперативно выполняют предписания по удалению контента, который нарушает российское законодательство.

10 декабря «Газета.ru» сообщила, что замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил к РКН письмо, в котором предложил проверить серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить их к распространению. Парламентарий заявил, что граждане жаловались на русофобский контент в серии игр.