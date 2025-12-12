Военным и силовикам проиндексируют выплаты в связи с гибелью или увечьями

С 1 января 2026 года военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств в России проиндексируют на 4% ряд выплат и пособий, которые назначаются при гибели или получении увечий. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Индексации подлежат единовременные пособия для случаев гибели или получения увечья, которые установлены законами «О полиции» и «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

В соответствии с постановлением также будут увеличены размеры страховых сумм. Они предусмотрены законом об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, участников военных сборов, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, Росгвардии, учреждений и органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы.