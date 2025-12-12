В Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек из «ВТБ Арены» из-за угрозы минирования

Правоохранительные органы проверяют территорию «ВТБ Арены» в Москве после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Со стадиона эвакуировали около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

На месте работают кинологи с собаками. К стадиону прибыли пожарные и скорая помощь.

В 20:00 мск на «ВТБ Арене» начался концерт исполнителя NЮ (Юрий Николаенко), следует из данных на сайте. Он должен был продлиться примерно до 23:00 мск.