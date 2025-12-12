Назначен первый замглавы администрации Ленинского района Перми
Владимир Радченко стал первым заместителем главы Ленинского района, об этом сообщается на сайте мэрии Перми. На новой должности он будет отвечать за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, вопросы земельных и имущественных отношений, потребительского рынка и общественной безопасности, к своим обязанностям приступил 12 декабря.
Фото: телеграмм-канал АИР
Господин Радченко является бывшим руководителем Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР). В нем он работал с 2018 года, с октября 2021-го — в должности заместителя гендиректора, а в сентябре 2023 года в статусе исполняющего обязанности возглавлял его после ухода Яны Фурман.
Владимир Радченко имеет высшее экономическое образование (Пермский государственный технический университет), высшее образование по направлению менеджмент (Пермский государственный университет). В 2023 году он был кандидатом на должность замглавы Перми, руководителя единого финансово-экономического блока, которую сейчас занимает госпожа Фурман.
Ранее должность первого заместителя руководителя администрации Ленинского района Перми занимал Андрей Коротков.