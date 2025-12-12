Губернатор Ярославской области прокомментировал атаку беспилотников

Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности на территории Ярославской области. Об этом губернатор Михаил Евраев написал в своем Telegram-канале.

Господин Евраев подтвердил, что в регионе была отражена атака БПЛА.

«Полные данные есть в сводках Министерства обороны РФ. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал губернатор.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи 12 декабря средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона. Режим беспилотной опасности действовал в Ярославской области с 4:19 до 21:40.

Алла Чижова