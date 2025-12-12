Концерт «Любэ», выставка «Мусуби: узел творчества» и Дмитрий Губерниев с группой Guber Band

Где выступит группа «Любэ», когда состоится выставка «Мусуби: узел творчества», и как название экспозиции связано с японской культурой, а также что исполняет группа спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

13 декабря (суббота)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Нашей наряды лучше нет». Экспозиция посвящена многообразию русского костюма и включает экспонаты из фондов Российского этнографического музея. В зале представлено 20 мужских и женских нарядов, а также значительные группы отдельных костюмных деталей XIX — начала ХХ веков из разных губерний России. Выставка доступна с 12:00.

14 декабря (воскресенье)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В ЦК 19 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Молодой дизайн — 2025. Будущее». Вместе с участниками выставки и куратором проекта Викторией Бабиковой гости увидят работы нового поколения дизайнеров. Начало в 15:00.

15 декабря (понедельник)

В Доме джаза состоится вокальная вечеринка «Поем вместе». Гости смогут провести работу над дыханием, сделать вокальные упражнения, заняться поиском художественного образа. Как итог — песня в исполнении участников вечеринки. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

16 декабря (вторник)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дома ученых СО РАН выступит группа «Любэ». Начиная с 1989 года, песни в исполнении музыкантов занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и всегда звучат актуально. Начало в 19:00.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В лофт-парке «Подземка» выступит певица Линда. В 1994 году вышел ее дебютный альбом «Песни тибетских лам» с хитом «Мало огня». Через пять лет у исполнительницы вышел альбом «Плацента», который открыл ей дорогу на зарубежную сцену. На этот раз она представит сольный концерт, в котором будут исполнены как песни из нового альбома «ДНК Мира», так и любимые хиты. Начало в 20:00.

Фото: Маргарита Синкевич

В Новосибирской государственной филармонии пройдет выступление Guber Band Дмитрия Губерниева. Известный телеведущий и спортивный комментатор представит концерт своей группы. В репертуаре Guber Band произведения от тихих лирических песен до танцевальных хитов. Начало в 19:00.

17 декабря (среда)

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Наталья Краснова с новой концертной программой. Она известна по участию в телевизионных шоу «Смех без правил», «Не спать!», «Comedy Баттл». Начало в 19:00.

18 декабря (четверг)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников Оркестр Muse представит музыкальное световое шоу при свечах. Музыканты исполнят величайшие произведения — от классики до культовых саундтреков. Начало в 19:00.

В ЦК 19 откроется выставка «Мусуби: узел творчества». Автор проекта – Ксения Пушникова (Пуши), которая этой выставкой подводит итог нескольких лет художественного поиска. Всего будет представлено более 50 работ в техниках живописи и смешанной графики. Название отсылает к японскому понятию «мусуби», означающему узел, в котором завершается один процесс и зарождается новый. Выставка доступна с 12:00.

19 декабря (пятница)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В кино-кафе «Премьера» пройдет вечер «Симфония вкусов: игристые грани удовольствия». В сопровождении живой музыки сомелье расскажут об особенностях и истории напитков. Начало в 19:30.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Под открытым небом» в продолжение программы «Вечер серенад». Филармонический камерный оркестр под руководством Арсентия Ткаченко исполнит «Серенаду для струнного оркестра №3 ми минор, op. 21» Роберта Фукса, произведение Антона Танонова «Рахманиана», написанное на основе музыки Сергея Рахманинова и переосмысленное для струнного оркестра, а также раннее произведение Эдуарда Элгара «Серенада для струнных». Начало в 19:00.

Александра Стрелкова