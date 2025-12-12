В границах трех домов Твери введен режим ЧС после атаки БПЛА

В границах трех домов и одного социально-значимого объекта в Твери введен режим чрезвычайной ситуации после атаки города беспилотниками. Постановление опубликована на сайте тверской администрации.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территориях двух многоквартирных жилых домов на Оснабрюкской улице и одного на улице Лоскутова, а также центра образования имени Александра Атрощанка.

Сегодня ночью во дворе жилого дома в Твери взорвался беспилотник. При ударе пострадали семь человек, в том числе один ребенок. 22 жильца дома на Оснабрюкской улице переселили в пункт временного размещения в школе. Фрагменты еще одного БПЛА упали на парковку торгового центра «Тандем» — пострадавших нет. По данным Минобороны, в ночь на 12 декабря силы ПВО уничтожили над Тверской областью три беспилотника.