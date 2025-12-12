Представители США, Украины и ЕС провели переговоры по мирному плану

Представители Украины, США и Евросоюза провели переговоры по мирному плану в формате видеоконференции. Об этом сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в Telegram-канале.

Участники переговоров обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом, сообщил Рустем Умеров. По его словам, в Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины.

В США правительственная рабочая группа по экономическому блоку ведет работу по вопросам восстановления, развития и инвестиций, сообщил секретарь СНБО. В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке, добавил он.