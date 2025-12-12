Количество выданных потребкредитов в Ростовской области снизилось на 15,1%

В ноябре 2025 года в Ростовской области число выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 40,4 тыс. руб., что на 15,1% меньше в сравнении с показателями октября, когда он был равен 47,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по РФ за тот же период средний размер потребкредитов составил 1,42 млн руб. ед. Это на 14,7% меньше, чем в октябре (1,66 млн руб. ед.).

Наибольшее количество потребкредитов за указанный период выдали в Москве — 92,4 тыс. ед., Московская область — 85 тыс. ед. и Краснодарский край — 58 тыс. ед.

Мария Хоперская