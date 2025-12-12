Глава СКР хочет знать, почему в жилом доме в Пензенской области рушится потолок

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился провести проверку сообщений о нарушении жилищных прав жителей Пензенской области. Информация о проблемах с многоквартирным домом в Пензе появилась в социальных сетях.

Жители дома 1957 года постройки сообщили о неудовлетворительном состоянии здания. В жалобе они упомянули обрушение потолка и осыпающуюся штукатурку. При этом капитальный ремонт дома запланирован только на 2042 год.

По данным ведомства, следственными органами СКР по Пензенской области проводится доследственная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Господин Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления Владимира Игнатенкова предоставить доклад о результатах проверки и всех установленных обстоятельствах дела.

Нина Шевченко