«Достоверность, глубина и смыслы»

В пятницу, 12 декабря, в московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония награждения премией «Люди слова» от площадки «Дзен» — для СМИ и представителей медиа. Награду в номинации «Аналитическое медиа года» получил ИД «Коммерсантъ». Магистр «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев вручил ее руководителю интернет-выпуска “Ъ” Александру Павлову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель службы интернет-выпуска ИД «Коммерсантъ» Александр Павлов (слева) и член градостроительного Совета Фонда «Сколково» Виктор Сиднев на церемонии вручения премии «Люди слова»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководитель службы интернет-выпуска ИД «Коммерсантъ» Александр Павлов (слева) и член градостроительного Совета Фонда «Сколково» Виктор Сиднев на церемонии вручения премии «Люди слова»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С массовым внедрением ИИ медиапространство перенасыщается однотипным, сгенерированным контентом. Поэтому запрос на качественную и глубокую аналитику становится все более актуальным,— сказал господин Павлов на церемонии.— Медиаиндустрия уже давно вступила в новую эпоху, где успех будет зависеть от способности быстро адаптироваться к новым реалиям, сохраняя при этом ядро профессии — достоверность, глубину и смыслы. И миссией "Коммерсанта", в свою очередь, остается не только сообщать, но и объяснять».

Агентства «РИА Новости» и ТАСС, а также телеканал Russia Today получили награды в номинациях «Самое оперативное агентство», «Самое цитируемое агентство» и «Международная повестка» соответственно. Звание «Медиахолдинг года» досталось «Известиям», «Экономическое медиа года» — РБК, «Спортивное медиа года» — «Чемпионату», а «Лучшее медиа о звездах» — Super.ru. В номинации «Общественная повестка» награду получила «Комсомольская правда», лауреатом в категории «Первые на месте событий» стал «Московский комсомолец». Петербургскую «Фонтанку» наградили в номинации «Городская повестка», а лучшим региональным медиа признали телеканал «Краснодар». Lenta.ru наградили за «Нестандартную подачу». Премию «Журналист года» получил корреспондент Life в кремлевском пуле Александр Юнашев.

Вручали награды представитель МИДа Мария Захарова, управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, фигуристка Евгения Медведева, писатель Александр Цыпкин, блогер Оксана Самойлова и другие.

Полина Мотызлевская