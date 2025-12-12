Курс доллара. Прогноз на 15–19 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Перспектива более низких процентных ставок приводит к сокращению спроса на рубль Российский рубль завершает неделю ослаблением к корзине основных валют, несмотря на некоторое восстановление в пятницу. Против рубля выступают и более низкие цены на нефть, и сезонное увеличение спроса со стороны импортеров, а также отмена Банком России ограничений для населения в части международных валютных переводов. Дополнительное давление на рубль оказывает потенциальное снижение ключевой ставки регулятором на заседании на следующей неделе. До последнего времени высокие процентные ставки в экономике оставались одним из главных факторов укрепления рубля, поддерживая спрос на рубль в качестве высокодоходной валюты. Таким образом, перспектива более низких процентных ставок естественным образом приводит к сокращению спроса на рубль. Мы ожидаем, что в преддверии заседания регулятора рубль может консолидироваться в направлении верхних границ диапазонов 77–81 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Дефицит нефтегазовых доходов поддерживает рубль через продажи юаней из ФНБ В конце года волатильность курса увеличилась. Сейчас происходит перекладка из валютных активов в рублевые и обратно. Закрывается год, гасятся кредиты. Возможно постепенное повышение спроса на валюту в части авансирования поставок импорта в начале 2026 года. Об объемах спроса на валюту в декабре мы узнаем в конце января из обзоров ЦБ. Дефицит нефтегазовых доходов поддерживает рубль через продажи юаней из ФНБ. В январе нефтегазовый дефицит будет еще больше. Объемы подрастут. Пока цены на нефть не влияют на курс. В ближайшее время ожидаем курс в диапазоне 79–81 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России говорит не в пользу рубля Российская валюта теряет позиции, отдаляясь от недавних максимумов. Вероятно, на рубле начинает сказываться сокращение притока валюты по экспортному каналу в результате снижения внешних продаж нефти и роста дисконтов на нефть из РФ. Кроме того, в условиях неясной геополитической повестки часть участников рынка может перекладываться в валюту для хеджирования рублевых рисков на период новогодних каникул и снижения активности внутреннего рынка к концу года. Ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России на декабрьском заседании также говорит не в пользу рубля.