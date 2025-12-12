Курс доллара. Прогноз на 15–19 декабря
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Американская валюта завершила неделю сильнейшим в этом году укреплением позиций. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 79,86 руб./$, что на 3,36 руб. выше значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, вырос на 3,64 руб., до 79,73 руб./$. Разворот курса произошел на фоне падения предложения экспортной выручки, а также роста спроса на валюту со стороны импортеров и населения, в том числе из-за смягчения требований Банка России по переводам валюты за рубеж.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.50-82.50
|Банк Русский Стандарт
|79.00-82.00
|Банк Зенит
|80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|79.00-81.00
|«Цифра банк»
|77.00-81.00
|Консенсус-прогноз *
|79.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Перспектива более низких процентных ставок приводит к сокращению спроса на рубль
Российский рубль завершает неделю ослаблением к корзине основных валют, несмотря на некоторое восстановление в пятницу. Против рубля выступают и более низкие цены на нефть, и сезонное увеличение спроса со стороны импортеров, а также отмена Банком России ограничений для населения в части международных валютных переводов. Дополнительное давление на рубль оказывает потенциальное снижение ключевой ставки регулятором на заседании на следующей неделе. До последнего времени высокие процентные ставки в экономике оставались одним из главных факторов укрепления рубля, поддерживая спрос на рубль в качестве высокодоходной валюты. Таким образом, перспектива более низких процентных ставок естественным образом приводит к сокращению спроса на рубль. Мы ожидаем, что в преддверии заседания регулятора рубль может консолидироваться в направлении верхних границ диапазонов 77–81 руб./$.
Дефицит нефтегазовых доходов поддерживает рубль через продажи юаней из ФНБ
В конце года волатильность курса увеличилась. Сейчас происходит перекладка из валютных активов в рублевые и обратно. Закрывается год, гасятся кредиты. Возможно постепенное повышение спроса на валюту в части авансирования поставок импорта в начале 2026 года. Об объемах спроса на валюту в декабре мы узнаем в конце января из обзоров ЦБ. Дефицит нефтегазовых доходов поддерживает рубль через продажи юаней из ФНБ. В январе нефтегазовый дефицит будет еще больше. Объемы подрастут. Пока цены на нефть не влияют на курс. В ближайшее время ожидаем курс в диапазоне 79–81 руб./$.
Ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России говорит не в пользу рубля
Российская валюта теряет позиции, отдаляясь от недавних максимумов. Вероятно, на рубле начинает сказываться сокращение притока валюты по экспортному каналу в результате снижения внешних продаж нефти и роста дисконтов на нефть из РФ. Кроме того, в условиях неясной геополитической повестки часть участников рынка может перекладываться в валюту для хеджирования рублевых рисков на период новогодних каникул и снижения активности внутреннего рынка к концу года. Ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России на декабрьском заседании также говорит не в пользу рубля.
В мире доллар показал ослабление
В фокусе на предстоящей неделе — решение по ключевой ставке от российского регулятора. Наиболее вероятным выглядит снижение ключевой ставки на 50 б. п. до 16%, что выглядит компромиссным решением для ЦБ и в целом заложено в ожидания рынка. Между тем на курс рубля решение не окажет влияния, поскольку ставка остается на высоком уровне, что выступает фактором поддержки национальной валюты. Фактором роста для мировых нефтяных цен может стать эскалация ситуации вокруг экспорта венесуэльской нефти. При этом в мире доллар показал ослабление на фоне решения Федрезерва США аккуратно снизить ставку, которая в итоге достигла трехлетнего минимума. Геополитика, а также экспортно-импортный баланс по-прежнему остаются в числе основных факторов, влияющих на расстановку сил в валютных парах.