Рухнувший дом на Ляхова в Астрахани снесут за 7,5 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Астрахани объявило конкурс на снос здания общежития 1962 года постройки на ул. Ляхова, 6А. В июле этого года в доме обрушился второй подъезд, были эвакуированы 16 жильцов, один из них — маломобильный гражданин — был доставлен в больницу с острой реакцией на стресс.

В том же месяце глава региона Игорь Бабушкин заявил, что дом восстанавливать не будут. Жильцов расселили, а здание оградили.

Согласно проектной документации, дом был признан аварийным и опасным для эксплуатации еще в феврале 2020 года. ООО «Независимая экспертиза» определила, что конструкции внутри здания разрушаются, и сам дом может рухнуть в любой момент. Тогда жителей начали постепенно расселять.

Сейчас УКС ищет подрядчика, который снесет дом за 7,5 млн руб. Заявки принимаются до 19 декабря, а победителя определят 22-го числа. На ликвидацию дома и зачистку территории от строительного мусора, согласно контракту, потребуется четыре месяца.

Нина Шевченко