Средняя цена автомобилей с пробегом в Петербурге снизилась на 10%

Рынок подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге осенью 2025 года вышел на стабильное плато после периода роста. Об этом сообщают эксперты платформы «Авито Авто». Однако по сравнению с началом года ситуация значительно изменилась: при увеличении спроса на 7,5% и предложения на 11,7%, средняя цена машин с пробегом снизилась на 10%. В ноябре средняя стоимость автомобиля на указанной платформе составила 900 000 рублей.

Наиболее заметное падение цен за месяц зафиксировано у ряда популярных моделей. Лидерами снижения стали Kia Sportage (-8,1%, до 1,38 млн руб.), BMW 5 серии (-7,7%, до 1,8 млн руб.) и Skoda Rapid (-7,7%, до 960 тыс. руб.). Снизилась в цене и премиальная BMW X5 (-6,2%, до 3 млн руб.), и массовая Toyota Corolla (-4,8%, до 600 тыс. руб.).

Чаще всего на продажу выставляли автомобили марок Volkswagen и LADA (по 7% от всех объявлений). Среди конкретных моделей лидировали Ford Focus (2,6% объявлений), Skoda Octavia и Hyundai Solaris (по 1,7%). По словам экспертов, высокий спрос поддерживается сезонными факторами, доступностью кредитов и ожиданиями покупателей в связи с возможными изменениями в таможенном регулировании.

Андрей Маркелов