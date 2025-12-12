Партию готовят к сложному

«Единая Россия» (ЕР) входит в парламентскую кампанию как партия «всех россиян вне политических симпатий». Установку на изыскание поддержки абсолютного большинства избирателей в 2026 году руководству ЕР дал председатель Дмитрий Медведев на заседании генсовета 12 декабря. Впечатляющие успехи единороссов на минувших выборах обусловлены эффектом консолидации вокруг главы государства и целей спецоперации (СВО), поэтому в будущем партии нужно готовиться к более сложным временам, считает ее председатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Задача ЕР на выборах — получить поддержку абсолютного большинства избирателей, напомнил Дмитрий Медведев. Партия работает со всеми россиянами «вне контекста их партийной принадлежности» или «политических симпатий», а также «выполняет все принятые на себя обязательства», продолжил председатель, подтверждением чему служит исполнение «Народной программы», с которой ЕР шла на выборы в 2021 году.

Наряду с успехами в ее реализации господин Медведев выделил текущие достижения партийцев в волонтерских проектах и на международной арене. Отдельно председатель отметил актуальность внутрипартийных процессов, где руководство уделило «особое внимание» коллегам «на переднем крае общения со всеми социальными группами» (руководителям первичных отделений и мундепам).

В ходе избирательной кампании партия продолжит укреплять базовые структуры, подчеркнул господин Медведев, и предложил объявить 2026-й «годом местных отделений ЕР».

Минувшие годы «первичек» (2024) и «мундепа» (2025) позволили единороссам наладить диалог с этими структурами и обобщили соответствующий опыт, сказал председатель: «Теперь это основное звено, так и должно быть, вся работа ведется в регионах, и в первичках». Значимо также, что теперь среди единороссов «на разных позициях» работает множество ветеранов СВО, добавил Дмитрий Медведев: «Защитники видят то, чем занимается ЕР непосредственно, участвуют в этой работе, их число среди кандидатов от партии будет расти».

В ходе думской кампании участникам СВО партия уделит «особое внимание», указал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Партия продолжит обучение кандидатов-ветеранов, в том числе в рамках работы высшей партийной школы, пять филиалов которой в этом году появились в регионах. «Практика пользуется успехом и спросом, есть запросы у субъектов, уверен, география будет расширяться»,— добавил господин Якушев.

Итоги работы с инфраструктурой партии демонстрируют наличие «огромных резервов», продолжил он: «Желание людей работать в партийной повестке огромно». Задача генсовета — дать инструменты, открывая возможности для местных отделений, первичек и мундепов, резюмировал секретарь: «Думаю, мы сделаем большую перезагрузку и потом сами удивимся, что можем сотворить в хорошем смысле этого слова».

Итоги сентябрьских выборов, вновь представленные Владимиром Якушевым, Дмитрий Медведев назвал «очень впечатляющими». Однако ЕР «занимается реальной политикой» и понимает, в каких условиях они были достигнуты, оговорился лидер партии: «Это отражение консолидации нашей страны вокруг целей СВО, президента и партийных приоритетов. Я это к тому, что нужно в будущем готовиться к более сложным временам, и все должны это осознавать».

Единогласным решением генсовет одобрил обращение «к членам партии, ее сторонникам и согражданам», где, среди прочего, партийцы указали, что подготовить «по-настоящему народную программу» и «последовательно воплощать ее в жизнь» способна только ЕР.

По словам Владимира Якушева, так партия приглашает всех россиян «к совместной работе» и разъясняет, на каких принципах и идеях она формируется и очерчивает образ будущего: «Важно, чтобы люди чувствовали свое персональное участие в принятии государственных решений и четко понимали, что победа ЕР — это победа их личной инициативы».

Григорий Лейба