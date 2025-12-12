Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Валерий Кошкин переизбран ректором РГАТУ

Валерий Кошкин переизбран на должность ректора Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

Помимо Валерия Кошкина в выборах участвовал первый проректор — проректор по науке и цифровой трансформации Александр Сутягин. В тайном голосовании после выступлений кандидатов приняли участие 82 сотрудника университета, в числе которых преподаватели и студенты. Большинством был поддержан господин Кошкин.

Валерий Кошкин — доктор физико-математических наук. В 2012-2014 годах он возглавлял Московский государственный индустриальный университет. До марта 2017 года занимал должность ректора Севастопольского государственного университета. С 2020 года возглавляет РГАТУ.

Алла Чижова

