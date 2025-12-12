Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе на дороги выпустят автобус за 17 млн рублей

На маршрут №41 в Ставрополе выпустят новый автобус стоимостью 17 млн руб. Об этом сообщил глава комитета по организации транспортного обслуживания города Дмитрий Щербаков.

Фото: ИА Ставрополь Медиа

Новый автобус может вместить более 100 пассажиров. Он низкопольный и адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Вход в транспортное средство оборудован откидным пандусом.

Перед запуском на линию уже завершают подготовительные работы. Стоимость проезда в автобусе составит 40 рублей.

Мария Хоперская

