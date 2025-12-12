Реставрацию Николаевского дворца на площади Труда закончат до конца 2026 года

Дворец великого князя Николая Николаевича (бывший Ксенинский институт и Дворец труда) на площади Труда в Санкт-Петербурге будет отреставрирован до конца 2026 года. Работы включены в государственную программу «Строительство». После их завершения в историческом здании разместится музыкальная школа с интернатом при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дворец сменил владельца в 2024 году: по решению арбитражного суда его национализировали и передали из собственности профсоюзов Дому музыки под руководством Сергея Ролдугина и консерватории. Отмечается, что в здании до сих пор проживает одна семья, которая много лет пытается получить альтернативное жилье. По их словам, новые пользователи отключили им горячую воду и не идут на контакт.

Дворец был построен в 1853-1861 годах по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера для великого князя Николая Николаевича. В 1894 году, в честь бракосочетания великой княгини Ксении Александровны, здание было перестроено для размещения Ксенинского женского института. После революции 1917 года дворец передали профсоюзам, и он стал известен как Дворец труда.

Андрей Маркелов