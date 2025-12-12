Российский экспортный центр совместно с китайскими партнерами открыл в КНР 25 розничных магазинов и восемь центров продвижения российской продукции. В этом году ассортимент экспорта расширился за счет товаров народных промыслов и креативных индустрий, включая косметику, ювелирные изделия и коллекции российских дизайнеров.

ПСБ предоставил группе компаний «ОКТО» более 50 млрд руб. для приобретения золотодобывающих активов и месторождений в Якутии и Забайкальском крае. «Это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов. Финансирование от ПСБ позволит реализовать стратегически важную цель, укрепив позиции на рынке добычи и переработки полиметаллических руд. Это открывает новые возможности для увеличения минерально-сырьевой базы и роста производства на основе внедрения новых технологий», — сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

В Набережных Челнах объявлен старт предпродаж первой партии российских электромобилей «Атом». Первоначально они будут доступны для сотрудников компании на особых условиях. Проект реализован при поддержке «Ростеха» и руководства КамАЗа на собственной платформе.