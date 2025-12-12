В четырех аэропортах Москвы и Подмосковья сняли ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Во время действия ограничений на запасной аэропорт ушел самолет, который выполнял рейс во Внуково, сообщили в ведомстве. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— указано в публикации.

Как рассказали в пресс-службе Шереметьево, ограничения вводились из-за действия сигнала «ковер». Временные меры предполагали отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за сегодняшний день силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, которые летели в сторону столицы.