Отели, которые мы потеряли

В одном из них убили будущего президента США. Другой выкупил гость, не желавший освобождать номер. Третий без проблем пережил одно из самых жутких землетрясений. В четвертом великий писатель поселил своего самого противоречивого персонажа. Пятый открыли там, где удобнее всего прыгать в водопад. Семь примеров потрясающих, роскошных, легендарных, любимых звездами отелей, которые теперь недоступны и заброшены.

1963 год Grande Hotel Beira (Бейра, Мозамбик) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: F Mira Фото: F Mira Открывшийся в 1954 году в мозамбикской Бейра в полном соответствии с названием Grande Hotel был великолепен — буквально источал запах роскоши. Мозамбик тогда был колонией Португалии, вести гостиничный бизнес там казалось вполне безопасно, тем более что у директора отеля Антонио Арантеса-и-Оливейры имелись тесные связи с португальским диктатором Салазаром. Расположенный на берегу Индийского океана отель поначалу привлекал обеспеченных гостей из самой Португалии, ее колоний и владений Великобритании в Африке. Но ожидания владельцев не оправдались, слишком уж высока была стоимость номеров, остановиться там могли себе позволить очень немногие. К тому же в курортном районе было немало других гостиниц — более приемлемых по соотношению цены и уровня сервиса. Отель с трудом проработал около десяти лет, не принося прибыли. Потом владельцы попытались переключиться на проведение мероприятий, свадеб и конференций, но и такие услуги не нашли спроса. Уход Португалии из Мозамбика поставил на развитии бизнеса крест. Владельцы решили отель закрыть как убыточный. А вскоре, в 1977-м, в Мозамбике началась гражданская война, которая шла до 1992-го. За 15 лет кто только не обживал опустевший Grande Hotel: и бездомные, и беженцы, и военные, и криминальные элементы. Сейчас это приют для сквоттеров, которым мало надо, поэтому в 116 номерах помещается почти 1 тыс. человек.

1967 год Imperial Hotel (Токио, Япония) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: неизвестный автор / Wikimedia Фото: неизвестный автор / Wikimedia В начале XX века японские власти обратились к великому американскому архитектору Фрэнку Ллойду Райту с предложением построить роскошный отель в Токио. Архитектор подошел к проекту с необыкновенным тщанием, продумав, кажется все. Для начала отель был сейсмоустойчивым, что было доказано буквально через несколько недель после его открытия в 1923 году. В Японии случилось катастрофическое землетрясение, вошедшее в историю как Великое землетрясение Канто. Пострадали 7 млн человек. Отель устоял, получив незначительные повреждения. Добиться этого Райту удалось, использовав самые прочные материалы для строительства — стальные балки, стены из устойчивого, но легкого окаменевшего вулканического пепла. Здание было возведено на гибком фундаменте и почти без гвоздей — их заменяли сложные деревянные соединения. Так же, надо сказать, строились традиционные японские храмы. Лобби отеля поражало своей роскошью. Райт нашел там место даже для прудов и каналов. Потрясенным гостям, конечно, не говорили, что пруды и каналы не такие уж декоративные детали. Они дублировали противопожарную систему здания на случай выхода из строя водопровода. Многие критики называли здание «дипломатическим манифестом» Японии: архитектура его удачно сочетала традиционные японские мотивы с новым для того времени стилем ар-деко и элементы цивилизации майя. Работы шли семь лет, практически все это время Райт жил в Токио и руководил процессом. Переживший землетрясения, пожары, даже бомбардировки Токио во время Второй мировой войны «Империал» пал жертвой того, что принято называть «японским экономическим чудом». Для Японии 1960-х он оказался устаревшим, слишком дорогим в обслуживании и слишком маленьким. Несмотря на громкие протесты архитекторов всего мира, здание было снесено в 1967 году. Впрочем, главный фасад, лобби с прудом и часть интерьеров было разобрано, перевезено в архитектурный музей близ Нагои, где их можно увидеть и сейчас.

1992 год Hotel del Salto (Сан-Антонио-де-Текендама, Колумбия) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petruss Фото: Petruss В 1923 году у водопада Текендама в одноименной колумбийской провинции появился особняк во французском стиле. Из него открывался отличный вид на шумный водный поток, низвергающийся с высоты 137 м. Учитывая популярность места, владельцы решили преобразовать особняк в отель. Название придумали оригинальное — Hotel del Salto или «Отель прыжка». Называя так отель, владельцы, видимо, вспоминали легенды местных индейцев о том, как в XVI веке, не желая покоряться испанским конкистадорам, их предки бросались с обрыва. По легенде смельчаки не разбивались насмерть — еще в прыжке они превращались в орлов и уносились в небо. Hotel del Salto открылся в 1928 году, и пик его популярности и успеха пришелся на следующий, 1929-й. 1930-е с их Великой депрессией стали началом конца. В последующие десятилетия немало людей тут совершили тот самый прыжок в водопад, а про гостиницу пошли слухи, что там появляются привидения, души самоубийц не могут успокоиться и бродят по окрестностям — кто-то из постояльцев даже слышал их голоса. В 1970-е стала хиреть и главная достопримечательность места — водопад, который питала река Богота, сильно к тому моменту уже загрязненная и дурно пахнущая. Попытка привлечь людей в эти места открытием в здании отеля нового ресторана лишь ненадолго изменила ситуацию. И в 1992 году гостиница закрылась. С 2013-го тут работает Музей биоразнообразия.

2000 год The Desert Inn (Лас-Вегас, США) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Las Vegas Sun / Ethan Miller EM / WS / Reuters Фото: Las Vegas Sun / Ethan Miller EM / WS / Reuters Отель Desert Inn в Лас-Вегасе — монумент деньгам и роскоши. Однако его могли и не построить. Предприниматель Уилбур Кларк (позже его назовут Мистером Вегас за то влияние, которое он оказал на город) придумал и начал возводить его еще в 1940-х. Его принципом было «Выше только небо!» Он сделал его официальным девизом отеля и строил соответственно. Неудивительно, что у него в какой-то момент просто кончились деньги. Кларка выручил некий Мо Дэлитц, один из боссов кливлендской мафии. Он вложил преступные средства в проект и после окончания строительства стал фактическим владельцем бизнеса. Кларк, впрочем, остался номинальным президентом The Desert Inn and Country Club. Первые десятилетия существования были настоящим «золотым веком» отеля. Символом роскоши и признаком почти неприличного богатства его постояльцев. Кроме стандартного набора услуг (казино, поле для гольфа, несколько ресторанов, собственное шоу и тайные подземные туннели для особо важных гостей и переправки денег казино) в Desert Inn были и уникальные. На крыше устраивались «ядерные вечеринки». Богатые и знаменитые наблюдали оттуда за ядерными испытаниями на расположенном не очень далеко полигоне. В 1955 году отель потряс всех, устроив в Лас-Вегасе «белое рождество». Перед входом вывалили 20 тонн снега, специально доставленного в город, в котором снега никогда в помине не было. Регулярными гостями отеля были Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис. А в 1966 году в пентхаус отеля переехал таинственный и ненавидевший публичность миллиардер и авиатор Говард Хьюз. Именно он позже совершит настоящую революцию в Лас-Вегасе. На новый 1967 год руководство отеля попросило его освободить номер — гостиница была забита под завязку и кто-то готов был заплатить в несколько раз больше за новогоднюю ночь в пентхаусе Desert Inn. Хьюз, разумеется, никуда не уехал. Он просто купил весь отель за $13,2 млн и уволил тех, кто хотел его выселить. Хьюз не просто остался жить в отеле, но начал скупать и другие казино в городе. Вскоре его примеру последовали прочие корпорации. Так Лас-Вегас, до тех пор контролировавшийся исключительно мафией, сменил владельцев. Хьюз, почти не покидавших своего пентхауса, умер в 1976 году. Наследники Хьюза довольно скоро продали отель, а потом он еще несколько раз переходил из рук в руки. Постепенно он терял свой былой шарм, ведь вокруг строились новые, куда более современные курорты. В итоге отель закрылся 28 августа 2000 года. А в ноябре 2001-го его взорвали, чтобы построить на его месте новый гостиничный комплекс.

2005 год The Ambassador (Лос-Анджелес, США) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David F. Smith / AP Фото: David F. Smith / AP Отель был открыт в 1921 году и, кажется, сразу стал не только достопримечательностью Лос-Анджелеса, но и символом роскоши и стремительно набиравшего власть Голливуда. Его связь с американской индустрией кино легендарна. Мало того что звезды кинематографа, похоже, не могли считаться таковыми, если их не увидели в лобби гостиницы. Постоянными гостями тут были Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро. Самые важные и громкие сделки заключались здесь студиями, которые бронировали номера для подписания контрактов. В нем снимали фильмы — от «Этот безумный, безумный, безумный мир» и «Аэроплан!» до «Форреста Гампа». Он появлялся в сериалах «Даллас» и «Миссия невыполнима». Ночной клуб Coconut Grove (он получил свое название из-за того, что его украшали искусственные кокосовые пальмы, использовавшиеся еще в знаменитом фильме «Шейх» с Рудольфом Валентино), был самым шикарным подобным заведением в городе. Публику здесь развлекали, кроме прочих, тот же Фрэнка Синатра и Джуди Гарленд. А в 1968 году Ambassador вошел в мировую историю. 5 июня здесь был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, праздновавший в отеле свою победу на калифорнийских праймериз демократов в ходе президентских выборов. Он умер в больнице на следующий день. Тогда же закатилась и звезда отеля. Из символа голливудской роскоши он превратился в «отель у убитого сенатора». Его начали сторониться знаменитости (если, впрочем, речь шла не о съемках: здесь Мадонна сняла свой клип «Material Girl»). Отель ветшал, часто переходил из рук в руки, а в 1989 году и вовсе закрылся. Власти долго не знали, что делать с огромным зданием. У него был статус исторической достопримечательности, но даже простая консервация территории в 100 га (если считать сады, поле для гольфа и бассейн) стоила очень дорого. После долгих и жарких споров основное здание снесли, оставив лишь несколько знаковых элементов, включая часть фасада с парадным входом. На месте здания построили Образовательный комплекс имени Роберта Кеннеди, крупнейший в Америке. В нем расположились сразу шесть школ, которые вместе обслуживают 4 тыс. учащихся — от детского сада до выпускного 12 класса.

2010 год Hotel des Bains (Венеция, Италия) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Touring Club Italiano / Marka / Universal Images Group / Getty Images Фото: Touring Club Italiano / Marka / Universal Images Group / Getty Images На острове Лидо в Венеции Hotel des Bains, возможно, самый выдающийся в том, что касается списка гостей. Он открылся в 1900 году и стал ответом на распространившуюся тогда моду на оздоровительные ванны разного рода — солнечные, морские, воздушные. Собственно, об этом говорит его название. И ваннами этими наслаждались промышленники, в том числе Генри Форд, Пол Гетти и Аристотель Онассис (да не один, а с Марией Каллас). Писатели — Эрнест Хемингуэй, Морис Метерлинк. Здесь бывали Зигмунд Фрейд, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Брижит Бардо, Уинстон Черчилль, Рихард Штраус и Густав Малер. Но самый известный гость отеля — Густав фон Ашенбах, главный герой «Смерти в Венеции» Томаса Манна. Собственно, сам Манн побывал здесь в 1911 году, познакомился с некоей польской семьей, запомнил молодого человека (в романе он станет Тадзио). И навсегда внес отель в историю мировой литературы. Самым популярным номером отеля был 123. В нем жил сам Манн, в нем поселил и Ашенбаха. А еще расположение отеля — на отдельном острове, но совсем рядом с Palazzo del Cinema — Дворцом кино, в котором проводится Венецианский кинофестиваль, сделало его идеальным местом для остановки звезд экрана, приезжавших на праздник. Впрочем, в историю мирового кинематографа Hotel des Bains вошел бы и без фестиваля. Здесь, по понятным причинам, Лукино Висконти снял свою экранизацию новеллы Томаса Манна. Так отель увидели даже те, кто и помыслить не мог, чтобы добраться до Венеции. А еще отель стал законодателем мод в том, что касалось пляжного отдыха начала прошлого века. Полосатые пляжные зонтики, халаты, шезлонги — возможно, все это было придумано и не в Hotel des Bains, но распространилось по всем уважающим себя пляжам Европы, безусловно, благодаря отелю на острове Лидо. Роскошь и размеры курорта с его огромным бассейном, садами, пляжем и прочими обязательными удобствами, которые и делают грандиозный отель таковым, в конце концов его и сгубили. А начале XXI века содержать отель стало очень дорого. Знаменитые гости появлялись тут, но главными стали туристы, мечтавшие посмотреть на знаменитый отель из новеллы Томаса Манна. В 2010 году отель закрылся навсегда. Его купила некая строительная фирма, которая превращает легендарную постройку в элитный жилой комплекс. Компания оставит фасад, главную лестницу и некоторые другие элементы, охраняемые законом. Интерьеры же здания все полностью разобраны. Нет теперь и номера 123.

2016 год Sammezzano (Реджелло, Италия) Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Sammezzano — Comitato FPXA Фото: @Sammezzano — Comitato FPXA Отель, открытый в замке Саммеццано в начале 1950-х, возможно, был одним из самых эксклюзивных в мире. Мало того что его местонахождение делало его одновременно и доступным (пара часов на автомобиле из Рима), и закрытым (он располагался в центре огромного поместья). Его гостем можно было стать только по приглашению или рекомендации. Этим он привлекал Одри Хэпберн, Луи Армстронга, Уинстона Черчилля, членов знаменитой семьи Аньелли (той самой, что владела FIAT), Лукино Висконти и, как говорят, Элизабет Тейлор. Замок, которым одно время владели Медичи, был возведен в 1000 году и несколько раз перестраивался. В 1843 году он претерпел самую серьезную переделку в мавританском стиле. Так в центре вполне ренессансной Тосканы оказался дворец из сказок «Тысячи и одной ночи». Завсегдатаи и владельцы называли его «тосканской Альгамброй», и это не было преувеличением. Предлагал отель не менее эксклюзивные развлечения. Например, охоту на территории поместья, площадь которого составляла 450 га. Эксклюзивность, однако, сыграла с отелем злую шутку. То самое, что делало его таким уникальным,— огромные размеры поместья, потрясающий декор и приватность, одновременно лишало его финансовой устойчивости. Его содержание обходилось в астрономические суммы, и смена моды в индустрии отдыха (роскошь становилась более стандартизированной, с очевидным набором обязательных пунктов) превратило Sammezzano в то, что принято называть «белым слоном». А 1990 году, после десяти лет отчаянных попыток вернуть бизнесу рентабельность, отель закрыли. Замок, однако, был слишком хорош, чтобы о нем вовсе забыли. В 2010-х появились планы снова сделать в нем гостиницу, вполне соответствующую современным требованиям. Однако они не были реализованы: инвесторы посчитали проект слишком дорогим и не очень надежным коммерчески. Замок все еще закрыт для публики.

Алена Миклашевская, Вячеслав Белаш