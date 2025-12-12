Монорельс зарастет парком

Московские власти согласовали проект по созданию воздушного парка на месте бывшего монорельса. Он займет около 82 га и протянется от станции метро «Тимирязевская» до Продольного проезда у ВДНХ. Его должны открыть в 2027 году. Бывшие станции планируется переоборудовать в двухэтажные павильоны с кафе и сервисами, а также проложить беговую дорожку на высоте. Авторы проекта подчеркивают, что аналогов такому парку в России нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект парка на месте московского монорельса

Фото: mos.ru Проект парка на месте московского монорельса

Фото: mos.ru

В мире же подобные проекты уже давно реализованы, рассказала ведущий российский градостроитель и генеральный директор бюро «Мастерс План» Юлия Зубарик: «Это вообще всегда хорошие идея и посыл — признаться в том, что что-то не работает и готовности это поменять. Потому что монорельс просуществовал больше 20 лет, и толку от него никакого не было. Это очень эксклюзивная, редкая туристическая история. А вот предложение сделать на этом месте парк, который отвечает всем стандартам, амбициям Москвы стать лучшим городом Земли, классное. Этот объект, так скажем, линейный, объединит несколько районов столицы в Северо-Восточном административном округе и станет местом концентрации людей из разных локаций. Здорово то, что там можно будет просто гулять, бегать. Для жителей района Останкино это возможность еще раз заняться спортом, выйти на прогулку, встретиться с друзьями, погулять с детьми. И с точки зрения урбанистики, когда ты неработающую историю превращаешь в аттрактор, это важно. Тем более такие примеры есть и в Нью-Йорке, и в других городах мира. В свою очередь, Москва задает тренды для других российских регионов. Так, в Нижнем Новгороде когда-то была канатная дорога. Понятно, это не совсем парк, но в советское время она была закрыта, демонтирована. Сегодня вновь она опять работает».

Протяженность нового пешеходного маршрута составит 4 км. Работы на прежней линии ведутся уже несколько месяцев, старые конструкции частично демонтированы. Идея создания воздушного парка не выглядит однозначно удачной, считает урбанист и автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман. По его мнению, могли быть рассмотрены и более эффективные варианты развития территории: «Монорельс был уникальным проектом с уникальным подвижным составом, который по мере старения было просто нечем стало заменить. А если бы даже производство открыли вновь, что было бы очень странно ради одного проекта, там были конструктивные ошибки, которые делали этот транспорт медленным и дорогим. Другое дело, что это действительно был уникальный объект и своего рода достопримечательность, которую потерять для многих было довольно обидно. Поэтому с точки зрения транспортной сети и ее истории то, что мы потеряли связку целиком, довольно плохо. Были предложения пустить трамвай через железную дорогу в сторону "Тимирязевской". Тогда получилось бы сохранить межрайонную связь, даже предоставить намного больше возможностей жителям, и это был бы действительно успешный транспорт, потому что трамвай — это не разовая история, а довольно распространенный вид инфраструктуры. С точки зрения именно общественных пространств решение насчет парка тоже довольно странное. Рядом огромное количество других подобных локаций. В аналогичных историях такие общественные пространства, как правило, создают новые связи и компенсируют недостаток озеленения».

Судьбу московского монорельса начали определять летом 2025 года. Власти предложили превратить его инфраструктуру в круглогодичный парк и вынесли этот вопрос на голосование в приложении «Активный гражданин». Большинство инициативу поддержали.

Ангелина Зотина