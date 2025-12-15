В Черноземье 16 декабря ожидается небольшое потепление, от +1°C

Во вторник, 16 декабря, жителей Черноземья по-прежнему ожидает морозная погода, но с небольшим потеплением. Температура будет варьироваться от +1°C до -8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит -1°C, а затем поднимется до +1°C и к вечеру до -2°C. Ожидается пасмурная погода, к вечеру возможны дождь и снег. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром ожидается -4°C, затем температура поднимется до -1°C. В течение суток будет пасмурно. Днем возможны осадки — снег и дождь. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Курске температура в течение дня будет варьироваться от 0°C до +1°C. День будет пасмурный, к ночи возможны осадки. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура составит -5°С, днем поднимется до -2°С, а к вечеру — до -1°С. В течение суток будет пасмурно. Днем возможны снег и дождь. Южный ветер до 2 м/с.

В Орле температура в течение дня составит от -1°C до +1°C. Ожидается пасмурная погода, утром и вечером возможен снег с дождем. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит -8°С, днем — -5°С, вечером поднимется до -4°С. Ожидается пасмурный день, возможны осадки — дождь и снег. Южный ветер до 3 м/с.

Алина Морозова