В Черноземье 15 декабря ожидается морозная и снежная погода, до -10°C

В понедельник, 15 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная погода со снегом. Температура будет варьироваться от -2°C до -10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит -5°C, днем поднимется до -3°C и к вечеру до -2°C. Ожидаются облачность и снег. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром температура составит -8°C, а затем поднимется до -4°C. Возможны облачность и снег. Западный ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается -5°C, днем температура поднимется до -3° и к вечеру до -2°C. Возможны снег и облачность. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Липецке температура утром составит -9°С, днем и вечером — -6°С. День будет пасмурный, к вечеру возможен снег. Западный ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет -7°C, днем температура поднимется до -4°C и к вечеру до -2°C. В течение дня ожидаются облачность и снег. Юго-западный ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит -10°С, днем — -8°С, вечером опустится до -9°С. Ожидается облачность с прояснениями. Без осадков. Северо-западный ветер до 3 м/с.

