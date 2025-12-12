В Астрахани курский подрядчик хотел похитить бюджетные средства, возбуждено дело

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, подозреваемого в покушении на мошенничество при ремонте рентгенодиагностического кабинета городской детской поликлиники (ч. 3 чт. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В августе 2025 года между ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 3» и коммерческой организацией был заключен контракт на сумму свыше 2,74 млн руб. Согласно сведениям «ЕИС Закупки», начальная максимальная цена контакта составляла 3,6 млн руб. Договор заключили с курским ООО «Время начинать». Предполагалось, что компания завершит работы до 28 ноября.

ООО «Время начинать» зарегистрировано в деревне Бугры Курской области в июне 2024 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Пост директора занимает Казар Айрапетян, он же единственный учредитель. По итогам прошлого года компания не имеет выручки и заработка. Юрлицо участвовало в пяти госзакупках на 13 млн руб. Среди заказчиков: нижегородский МФЦ, астраханская детская поликлиника №3, администрация Зарайска Подмосковья, Ростовский железнодорожный техникум и администрация Никольского городского поселения в Ленобласти. С 17 октября 2025 года ООО «Время начинать» состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Компания 39 раз выступала ответчиком в Арбитражном суде в спорах на 31 млн руб., 24 дела касаются неисполнения обязательств по контрактам.

Однако после поступления авансового платежа в 795,5 тыс. руб., генеральный директор компании, как сообщили в прокуратуре, предпринял попытку хищения бюджетных средств. Надзорное ведомство осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела.

Нина Шевченко