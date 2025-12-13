В Черноземье 14 декабря ожидается морозная погода, до -7°C

В воскресенье, 14 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная погода, местами будет ясно или облачно с прояснениями. Температура будет варьироваться от -2°C до -8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит -6°C, днем поднимется до -2°C, а к вечеру остановится на -3°C. День будет пасмурный, но без осадков. Западный ветер не превысит 3 м/с.

В Воронеже утром столбик термометра покажет -7°C, днем температура поднимется до -5°C, а к вечеру опустится на 1°C. Ожидается ясная погода, без осадков, западный ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит -7°C, днем она поднимется до -4°C, а к вечеру опустится до -5°C. В течение дня будет пасмурно, без осадков. Западный ветер до 3 м/с.

В Липецке температура в течение дня будет варьироваться от -8°С до -6°С. День ожидается ясный, без осадков, с порывами северо-западного ветра до 5 м/с.

В Орле утром будет -8°C, днем температура поднимется до -5°C, к вечеру опустится до отметки -7°C. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Западный ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура воздуха составит -7°С, к ночи опустится до -10°С. Утром ожидается пасмурная погода, но днем может наступить прояснение. Осадки не прогнозируются. Северо-западный ветер с порывами до 5 м/с.

Алина Морозова