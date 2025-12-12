Комбата ВСУ заочно приговорили к 19 годам за артобстрелы Белгородской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта командира батальона мехбригады ВСУ, подполковника Виталия Нащубского. Его заочно приговорили к 19 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Об этом сообщили в органах военной прокуратуры.

Суд установил, что подполковник руководил артиллеристами, наносившими удары из Харьковской области по Белгородской области в 2023 году. По его приказу бойцы ВСУ обстреливали пункты государственного и военного управления в регионе. Так под удары попадали населенные пункты Графовка, Новая Таволжанка, Марьино, Карабаново и Панков.

В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Виталия Нащубского заочно арестовали, он объявлен в международный розыск.

Никита Черненко