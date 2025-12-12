В аварии под Ярославлем погибли водитель и пассажир
В Некрасовском округе на 33-м км дороги Р-132 «Золотое кольцо» погибли водитель и пассажир Renault. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Авария зафиксирована в 15:34 12 декабря. По информации ведомства, водитель Renault выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. Водитель и пассажир легковой машины скончались до приезда скорой помощи.
Участок трассы, где произошла авария, был перекрыт с 16:10 до 17:45, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ГАИ.