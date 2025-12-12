Ближний Восток включает безвизовый режим

С субботы, 13 декабря, Россия и Иордания отменяют визовые требования для граждан обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел, соглашение об этом было подписано 20 августа. Теперь россияне могут въезжать в Иорданию и находиться там при каждом посещении до 30 дней, но не более чем 90 дней в течение года. Кроме того, условие безвизового пребывания — не вести трудовую или коммерческую деятельность, не учиться и не проживать в Иордании постоянно.

Безвизовый режим будет способствовать взаимному развитию туризма. В частности, вырастет интерес россиян к Иордании как к еще одному направлению зарубежного отдыха, в том числе благодаря ее высокому экскурсионному потенциалу. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Любая отмена визы — это, конечно, позитивные новости, прежде всего для туризма, причем как для выездного, так и для въездного.

Иордания через туроператоров уже была де-факто безвизовой, но сейчас мы рассчитываем, что потенциал этой страны для туристических обменов будет больше, плюс между странами есть прямое авиасообщение. По нашей статистике, отмена виз — это всегда примерно плюс 20% новых туристов. Количество поездок, может быть, пока еще не такое существенное, но можно говорить об экскурсионном потенциале, а для туристов из Иордании это возможность посетить Россию».

Впрочем, резкого всплеска спроса на отдых в Иордании среди россиян пока ожидать не стоит, в том числе по причине того, что пока улететь туда можно только из Москвы. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «В Иордании есть выход и к Мертвому, и к Красному морям. На южном побережье Красного моря располагается большой порт Акаба, туда россияне выезжают уже много лет без визы.

В центральном регионе, в столице Аммане, виза и раньше без проблем оформлялась прямо в аэропорту за небольшую сумму — около $30. Поэтому отмена визы здесь не приведет к заметному росту числа туристов. Туры в Иорданию мы стараемся продавать не как в страну для пляжного отдыха, потому что здесь она проигрывает соседним странам, в первую очередь Египту. Это больше экскурсионная история, потому что здесь и Мертвое море, и река Иордан, и, безусловно, древний набатейский город Петра, и я считаю, что это мировая реликвия.

Это недешево, билеты стоят примерно в два раза дороже, чем в Египет, зато проживание на Мертвом море в Иордании примерно в полтора раза дешевле, чем в Израиле. В абсолютных цифрах тот номер на Мертвом море, который в Израиле стоит, скажем, $300 долларов, в Иордании будет стоить $200. Перелет обойдется порядка 70-80 тыс. руб. из Москвы, но главная проблема даже не в цене, а в том, что нет рейсов из регионов, поэтому каких-то больших перспектив мы не видим. Даже если запустят прямые рейсы из Санкт-Петербурга, все равно нам нужны рейсы в Иорданию из других городов, но они пока даже не планируются».

В апреле начал действовать безвизовый режим между Россией и Оманом. В середине сентября его ввел с Москвой Пекин. В конце октября Россия подписала соответствующее соглашение с Мьянмой. До конца года планируется заключить такое же с Бахрейном.

Андрей Загорский