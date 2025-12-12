Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Евросоюза

Федеральный совет Швейцарии с 13 декабря присоединится к 19-му пакету санкций Евросоюза в отношении России. Заявление опубликовано на сайте швейцарского правительства.

В заявлении указано, что присоединение к санкциям ЕС — ответ Швейцарии на действия России на Украине. Швейцария присоединилась к санкциям в отношении 22 физлиц и 42 организаций. Как утверждает швейцарская сторона, в перечень в основном входят лица, принадлежащие к российскому военно-промышленному комплексу или энергетическому сектору, а также управляющие судами «теневого флота» компании.

Всеобъемлющие запреты на покупку, продажу и обслуживание введены в отношении 116 новых судов. «В основном это танкеры российского теневого флота, которые обходят ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, используя рискованные методы транспортировки»,— указано в публикации.

Более строгие меры экспортного контроля введены в отношении 45 новых компаний, в том числе расположенных в третьих странах. «Цель этой меры — противодействие поставкам критически важных товаров для российского военно-промышленного комплекса»,— заявили в правительстве Швейцарии.

Пять российских банков и четыре филиала российских кредитных организаций в третьих странах попадают под запрет на транзакции. Восемь компаний в третьих странах также подпадают под этот запрет, «поскольку они существенно подрывают цель санкций», следует из сообщения.

Евросоюз ввел 19-й пакет санкций в отношении России 23 октября. Меры направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны.