Бывшего военкома из Уфы осудили за мошенничество

Бывший военный комиссар Кировского района Уфы приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что в период с 2016 по 2022 год он организовал преступную группу, похищавшую деньги, выделенные на оплату труда технических работников.

Согласно материалам дела, военком и его подчиненный создавали поддельные документы на несуществующих сотрудников, а директор коммерческой фирмы выставлял за них счета и обналичивал похищенные средства. Общая сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны, превысила 11,8 млн руб.

Помимо лишения свободы с подсудимого оштрафовали на 1,8 млн руб. Кроме того, он лишен права занимать государственные должности, связанные с властными полномочиями, на срок три года.

Суд также удовлетворил гражданский иск Министерства обороны и постановил взыскать с бывшего военного комиссара материальный ущерб в размере свыше 11 млн руб.

Олег Вахитов