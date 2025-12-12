Опытный образец мини-погрузчика АНТ-1000Е доставили в Петербург

В Петербург доставили опытный образец электрического мини-погрузчика АНТ-1000Е от холдинга «Высокоточные комплексы» в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ-2025 с корпорацией «Ростех», сообщает пресс-служба Смольного. Машина, выполненная в фирменном лазурном цвете, станет ключевым элементом пилотного проекта по экологизации коммунального хозяйства.

Фото: Пресс-служба Смольного Новый мини-погрузчик, который будут испытывать в Петербурге до конца февраля 2026 года.

Фото: Пресс-служба Смольного

Разработчики заверяют, что по функциональности погрузчик не уступает дизельным аналогам, а по производительности, экономичности и уровню шума — превосходит их. Его низкая шумность позволяет использовать технику даже в ночное время. Пилотная эксплуатация запланирована до февраля 2026 года, ее успех определит дальнейшие планы по масштабному обновлению парка коммунальной техники города.

