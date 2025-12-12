Путин посетил концерт в честь Международного дня нейтралитета Туркменистана

Президент России Владимир Путин посетил в Ашхабаде праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. После этого визит главы государства в Туркменистан завершился. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Господин Путин посетил Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия Туркменистана.

Во время мероприятия Владимир Путин провел встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.